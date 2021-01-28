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Культура

28 января, 19:29

Джаред Лето рассказал, как потерял свой "Оскар"

культура

Фото: AP/Jordan Strauss/Invision

Американский актер Джаред Лето рассказал, как потерял свою статуэтку "Оскар", в интервью, опубликованном на YouTube-канале The Late Late Show with James Corden.

По его словам, статуэтка исчезла после переезда в новый дом в Лос-Анджелесе.

"Я узнал, что она пропала, вот уже более трех лет назад. До этого я и не подозревал, не думаю, что кто-то хотел бы мне сообщать об этом", – сказал он.

Лето также полагает, что кто-то мог украсть трофей во время сборов.

"Это ценная вещь, вряд ли кто-то случайно выбросил ее в мусорное ведро. Надеюсь, за ней тщательно ухаживают", – сказал актер.

Ранее телеканал Москва 24 показал, как могла бы выглядеть статуэтка премии "Оскар" с учетом новых стандартов американской киноакадемии.

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