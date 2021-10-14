Джаред Лето позвонил тяжелобольной россиянке

Девушка является поклонницей группы с 11 лет, была на ее концерте и даже имеет дома картонную фигуру Лето, которую ей подарили 10 лет назад. Накануне 27-летия девушки ее брат Максим захотел преподнести ей необычный сюрприз.
"Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут в России есть такая девушка – умная, красивая, амбициозная, любящая, которая, несмотря ни на что, продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family", – сказал он.
Узнав об этом, Фонд "Вера" попытался осуществить эту мечту. Это стало возможно благодаря участию артиста в программе "Вечерний Ургант". Спустя несколько дней после дня рождения Анастасии певец позвонил ей по видеосвязи и пообщался несколько минут на английском языке.
Ранее рэпер Моргенштерн рассказал, что из-за угроз со стороны полиции организовал благотворительный сбор средств на лекарство для ребенка. По словам артиста, из проверенного источника он узнал, что ему якобы собираются подбросить наркотики, позже к нему обратились с предложением организовать сбор более 160 миллионов рублей на лечение ребенка майора полиции.
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