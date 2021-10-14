Джаред Лето позвонил тяжелобольной россиянке

Солист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке Анастасии Петровой, таким образом исполнив ее мечту. Об этом рассказал Фонд помощи хосписам "Вера" в Instagram

Девушка является поклонницей группы с 11 лет, была на ее концерте и даже имеет дома картонную фигуру Лето, которую ей подарили 10 лет назад. Накануне 27-летия девушки ее брат Максим захотел преподнести ей необычный сюрприз.

"Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут в России есть такая девушка – умная, красивая, амбициозная, любящая, которая, несмотря ни на что, продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family", – сказал он.

Узнав об этом, Фонд "Вера" попытался осуществить эту мечту. Это стало возможно благодаря участию артиста в программе "Вечерний Ургант". Спустя несколько дней после дня рождения Анастасии певец позвонил ей по видеосвязи и пообщался несколько минут на английском языке.

Ранее рэпер Моргенштерн рассказал, что из-за угроз со стороны полиции организовал благотворительный сбор средств на лекарство для ребенка. По словам артиста, из проверенного источника он узнал, что ему якобы собираются подбросить наркотики, позже к нему обратились с предложением организовать сбор более 160 миллионов рублей на лечение ребенка майора полиции.

