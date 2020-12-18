Лолита Милявская пыталась проехать в троллейбусе с ворованной лавкой

Фото: соцсети

Российская певица Лолита Милявская опубликовала в Сети ролик, в котором женщина в шубе пытается втащить в троллейбус парковую скамью.

Кондуктор начал кричать на пассажирку, пытаясь ее выгнать. Однако женщина не сдавалась. Она призвала водителя закрыть двери, сославшись на то, что люди мерзнут.

"Нет слов... Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая, вероятно, ей не принадлежит", – подписала Лолита пост, сопроводив запись хештегом #репост.

Пользователи Instagram начали возмущаться поведением женщины. Большинство же фанатов Милявской все же узнали певицу в скандальной женщине в шубе и вязаной чалме. Они предположили, что это фрагмент какой-то новогодней передачи.

На публикацию отреагировали и звезды. Певец Александр Буйнов написал: "Чувиха Раневскую дает".

Лолита, выждав какое-то время, подтвердила, что это действительно постановка, и пообещала сообщить, где и когда эту историю можно будет увидеть полностью.



Ранее Лолита Милявская рассказала о финансовых трудностях артистов из-за пандемии коронавируса.

В начале октября певец Лев Лещенко заявил, что из-за коронавируса российские артисты несут огромные убытки. Он объяснил, что без большого числа зрителей невозможно окупить представления. По его словам, расходы на организацию перевешивают из-за необходимости тратиться на аппаратуру и зарплату артистам.

С аналогичным заявлением ранее выступил певец Валерий Меладзе. Он пожаловался на трудности в жизни артистов из-за ограничений по коронавирусу. Певец заявил, что потерял почти весь свой годовой заработок, и предположил, что артисты могут отказаться от съемок в новогодних программах.