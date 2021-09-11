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Культура

20:47

Моргенштерн заявил, что организовал сбор средств для ребенка из-за угроз полиции

культура

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Рэпер Моргенштерн сообщил, что из-за угроз со стороны полиции организовал благотворительный сбор средств на лекарство для ребенка. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, все началось с административного дела о пропаганде наркотиков, которое было возбуждено весной 2021 года. Некий проверенный источник рассказал артисту, что ему могут подбросить наркотики. Позже к Моргенштерну обратился человек из правоохранительных органов, который предложил организовать сбор средств на лечение 3-летнего мальчика с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Для этого потребовалось более 160 миллионов рублей.

Рэпер пояснил, что ему рассказали, что ребенок является сыном майора полиции, а финансовая помощь "добавит очков" артисту.

"Так я и сделал свой первый перевод. Я это сделал не от чистого сердца, а сделал, чтобы обезопаситься", – рассказал он.

Ранее в Сети начали продавать предметы со свадьбы Моргенштерна. Бокалы с лебедями, из которых якобы пили молодожены, выставили на "Авито" за полмиллиона рублей. Дороже всего стоит дождевик, который певец надевал во время бракосочетания. Его оценили в 666 тысяч рублей.

"Историс": фанаты продают вещи со свадьбы Моргенштерна

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