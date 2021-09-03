Предметы со свадьбы Моргенштерна продают в интернете

В Сети продают предметы со свадьбы Моргенштерна. Бокалы с лебедями, из которых якобы пили молодожены выставили на "Авито" за полмиллиона рублей. Дороже всего стоит дождевик, который певец надевал во время бракосочетания. Его оценили в 666 тысяч рублей.

Еще один "гость" предлагает черные кожаные туфли, всего за 200 тысяч рублей. Он пишет, что "свистнул" их со свадьбы Моргенштерна. Также отдадут неполную бутылку воды с праздника за 8 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.