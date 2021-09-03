Росимущество поддержало идею о передаче конфиската малоимущим

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Росимущество согласилось с целесообразностью предложения передавать конфискованные на таможне товары нуждающимся.
Об этом со ссылкой на соответствующее письмо замруководителя ведомства Алексея Пономарева сообщает газета "Известия".
Речь идет о товарах, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах.
"Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания. <...> Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке", – говорится в тексте письма.
Уточняется, что сейчас прорабатывается вопрос о проведении по этому вопросу круглого стола.
Как сообщает газета со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы, в первом полугодии 2021 года на учете у ФТС находилось более семи тысяч конфискованных товарных партий стоимостью более пяти миллиардов рублей.
Инициатива принадлежит ОНФ. Ранее Общероссийский народный фронт направил в Росимущество предложение передавать конфискованные на таможне вещи благотворительным организациям, которые бы взяли на себя функции оператора по сбору и распределению таких товаров.
Ранее сообщалось, что Минфин подготовил законопроект, которым предлагается продавать конфискованную по решению суда роскошную недвижимость. Документ предполагает внесение поправок в статью 1151 Гражданского кодекса РФ, устанавливая прямое предписание о продаже такого жилья.
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