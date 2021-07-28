В России предложили продавать конфискованное роскошное жилье – СМИ

10:46
Фото: телеграм-канал Baza
Минфин подготовил законопроект, которым предлагается продавать конфискованную по решению суда роскошную недвижимость. Об этом сообщает газета "Известия".
Документ предполагает внесение поправок в статью 1151 Гражданского кодекса РФ, устанавливая прямое предписание о продаже такого жилья.
"Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом", – говорится в пояснительной записке.
Однако документ не содержит разъяснение термина "роскошное жилье", а пояснительная записка также не дает никаких отсылок и пояснений на этот счет. Как пояснили в Минфине, в настоящее время ведомство занимается подготовкой еще двух законопроектов по данной проблематике, которые будут содержать дополнительные нормы.
"Принятие законопроектов создаст предпосылки для увеличения доходов как федерального бюджета, так и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет сумм, вырученных от реализации роскошных жилых помещений, а также увеличения доходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ", – уточнили в пресс-службе министерства.
Также в Минфине пояснили, что предполагаемый срок внесения законопроектов в Госдуму – IV квартал 2021 года.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства. Как следует из базы данных нижней палаты парламента, документ предусматривает внесение поправок в законы "О банковской деятельности" и "О противодействии коррупции".
Согласно инициативе, деньги чиновников можно будет изымать в том случае, если на их счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года.
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