Кабмин предложил изымать неподтвержденные средства на счетах чиновников

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства.

Как следует из базы данных нижней палаты парламента, документ предусматривает внесение поправок в законы – "О банковской деятельности" и "О противодействии коррупции".

Согласно инициативе, деньги чиновников можно будет изымать в том случае, если на их счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года.

При этом законность получения денег не будет подтверждена. Авторы законопроекта отметили, что такие меры позволят усилить борьбу с коррупцией.

Сейчас в пользу государства возможно взыскивать только объекты недвижимости чиновников, транспортные средства и ценные бумаги.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов.