Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

02:45

Кабмин предложил изымать неподтвержденные средства на счетах чиновников

власть общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства.

Как следует из базы данных нижней палаты парламента, документ предусматривает внесение поправок в законы – "О банковской деятельности" и "О противодействии коррупции".

Согласно инициативе, деньги чиновников можно будет изымать в том случае, если на их счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года.

При этом законность получения денег не будет подтверждена. Авторы законопроекта отметили, что такие меры позволят усилить борьбу с коррупцией.

Сейчас в пользу государства возможно взыскивать только объекты недвижимости чиновников, транспортные средства и ценные бумаги.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов.

ГД в I чтении приняла закон об условиях освобождения чиновников от наказания за коррупцию

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать