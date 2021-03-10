ГД вводит условия освобождения от наказания за нарушение антикоррупционных норм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов. Речь идет также о требованиях и ограничениях, которые могли быть допущены по независящим от них обстоятельствам, сообщает ТАСС.
Из пояснительной записки следует, что физлицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признали следствием независящих от него обстоятельств. Уточняется, что подобными обстоятельствами признают "находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых нельзя было избежать".
К обстоятельствам предложили отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, теракты и ограничительные меры, принятые правительством, в том числе другой страны.
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению надо будет установить причинно-следственную связь между возникновением обстоятельств непреодолимой силы и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений. После подтверждения чиновника могут освободить от ответственности. Таким образом он избежит уголовной ответственности.
В итоге госслужащему надо будет в срок не позднее месяца со дня прекращения действия независящих от него обстоятельств снова обеспечить соблюдение указанных ограничений, запретов, а также требований.
Данные изменения предложили утвердить в ряд профильных законов, они затронут судей, сенаторов и депутатов ГД, генпрокурора РФ и прокурорских работников и других.
Как подчеркнул заместитель министра юстиции Андрей Логинов, речи о полном освобождении от уголовной ответственности за коррупционные нарушения не идет.
Ранее Госдума приняла во II чтении законопроект о просветительской деятельности в образовании. Под данным понятием подразумевается деятельность, осуществляемая вне рамок образовательных программ, нацеленная на распространение знаний.
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