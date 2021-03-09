Госдума приняла во II чтении законопроект о просветительской деятельности в образовании

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Законопроект о закреплении понятия "просветительская деятельность" в законе "Об образовании в РФ" приняла Госдума во II чтении, передает ТАСС.

Под данным понятием подразумевается деятельность, осуществляемая вне рамок образовательных программ, нацеленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях развития человека.

С инициативой в ноябре 2020 года выступила группа парламентариев из комиссий Госдумы и СФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Согласно законопроекту, кабмин могут наделить полномочиями по ведению просветительской деятельности. При этом нельзя будет использовать ее для провоцирования социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе путем сообщения недостоверной информации.

Кроме того, высшие учебные заведения обяжут согласовывать с Минобрнауки или Минпросвещения соглашения о международном сотрудничестве. Это необходимо для недопущения "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс".

Новые нормы могут вступить в силу 1 июня этого года.

Ранее сообщалось, что Госдума в марте 2021 года рассмотрит законопроект о приоритетном поступлении детей из многодетных семей в высшие учебные заведения. Изменения могут быть внесены в статью 73 федерального закона "Об образовании в РФ".

