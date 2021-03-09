Госдума вводит штрафы за продажу гаджетов без российских приложений

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий административный штраф за нарушение закона о возможности использования электронных устройств с предустановленными приложениями, созданными в России или других странах Евразийского экономического союза. Об этом сообщает ТАСС.

В Кодекс об административных правонарушениях внесли поправку, согласно которой размер штрафа за подобное нарушение может составить от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Новый законопроект вступит в силу 1 июля 2021 года.

Ранее стало известно, что на некоторых смартфонах перестанет работать WhatsApp. Это коснется моделей iPhone с версиями iOS 9 и ниже.