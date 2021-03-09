На некоторых смартфонах перестанет работать WhatsApp – СМИ

Фото: depositphotos/Mactrunk

На старых моделях iPhone перестанет работать мессенджер WhatsApp. Об этом сообщили на тематическом портале WABetaInfo.

Поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже исчезла в последней бета-версии приложения. На официальном ресурсе WhatsApp пока не подтвердили данную информацию.

Уточняется, что в официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp ограничит возможность использования приложения для всех, кто не примет новое пользовательское соглашение. Сделать это необходимо до 15 мая.