В Совфеде оценили новые пользовательские правила WhatsApp

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Фото: depositphotos/diego_cervo
Сенатор Алексей Пушков допустил, что несогласные с новыми пользовательскими требованиями мессенджера WhatsApp найдут ему альтернативу. Об этом сообщает газета "Известия".
"В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу — из чувства протеста", – предположил член Совета Федерации.
Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp ограничит возможность использования приложения для всех, кто не примет новое пользовательское соглашение. Сделать это необходимо до 15 мая.
В противном случае, как указано в регламенте техподдержки, пользователи лишаться права не только отправлять, но и читать полученные сообщения. Неактивные аккаунты, по некоторым данным, будут удалять через 120 дней с последнего входа в приложение.
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