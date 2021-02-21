В Совфеде оценили новые пользовательские правила WhatsApp

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Сенатор Алексей Пушков допустил, что несогласные с новыми пользовательскими требованиями мессенджера WhatsApp найдут ему альтернативу. Об этом сообщает газета "Известия".

"В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу — из чувства протеста", – предположил член Совета Федерации.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp ограничит возможность использования приложения для всех, кто не примет новое пользовательское соглашение. Сделать это необходимо до 15 мая.

В противном случае, как указано в регламенте техподдержки, пользователи лишаться права не только отправлять, но и читать полученные сообщения. Неактивные аккаунты, по некоторым данным, будут удалять через 120 дней с последнего входа в приложение.

