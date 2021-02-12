Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях

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Представители социальной сети Instagram заявили, что будут блокировать аккаунты за оскорбления в личных сообщениях, передает News.ru.

"Теперь, если кто-то продолжит отправлять сообщения с нарушениями, мы отключим его учетную запись, которая создана исключительно для отправки оскорбительных сообщений", – сообщили в компании.

Помимо этого, соцсеть намерена блокировать специально созданные для обхода ограничений аккаунты. В компании подчеркнули, что таким образом они намерены предотвратить распространение любых оскорблений в социальной сети, в том числе на почве расизма и религии.

В ноябре прошлого года ряд пользователей Instagram получили новую функцию работы с сообщениями. Сейчас она доступна только в Facebook Messenger в США. При переписке можно отправлять самоуничтожающиеся сообщения. Режим получил название Vanish Mode, удаление записей происходит после выхода собеседника из диалога.

В июле того же года социальная сеть разработала новую функцию, благодаря которой стало проще осуществлять покупки в Сети. Новый сервис называется Instagram Shop. С его помощью пользователи могут узнавать модные тенденции, получать индивидуальные рекомендации относительно выбора того или иного продукта.

