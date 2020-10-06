В сети Instagram появились пометки о контроле властей на страницах ряда СМИ

18:42
Фото: ТАСС/Анна Майорова
В социальной сети Instagram на страницах ряда СМИ начали появляться пометки о контроле со стороны властей, сообщает ТАСС.
6 октября некоторые американские издания обратили внимание на появление таких маркировок. Аккаунт в Instagram теперь помечается предупреждением: "Это издание находится под контролем государства".
В администрации соцсети сообщили, что таким образом маркируются СМИ, чья редакционная политика частично или полностью определяется властями. Для выявления изданий Instagram проводит исследования и применяет специально разработанную систему оценивания, отметили в администрации.
Там также сообщили, что организации, помеченные таким маркером, не согласные с оценкой, могут обжаловать это решение.
"Средства массовой информации, которые финансируются властями, но служат интересам общества и демонстрируют независимость своей редакционной политики, соответствующую нашему определению, не считаются подконтрольными государству. Им не будет присвоена соответствующая метка", – сообщили в Instagram.
Такая пометка уже присутствует у аккаунта телеканала RT. Ранее подобную практику ввели в соцсети Facebook. В одноименной компании сообщили, что они будут расширять такую практику и впоследствии она коснется и Instagram.
Ранее особую маркировку о контроле властей ввели в Twitter. В частности, ее получили страницы российских Совета Федерации и Госдумы, а также посольств России в Великобритании, Франции и США.
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