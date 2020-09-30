Facebook добавит в Instagram функции Messenger

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Facebook обновит раздел Direct в Instagram, добавив в него функции приложения Messenger, сообщается в пресс-релизе компании.

В релизе отмечается, что это делается для того, чтобы у пользователей был доступ к лучшим способам отправки сообщения независимо от того, какие приложения они применяют.

Основное изменение в Instagram заключается в том, что люди, использующие приложение Messenger, теперь могут связаться с другим пользователем в Instagram без необходимости загружать это приложение, а также наоборот.

Также в раздел Direct в Instagram добавят более десяти дополнительных функций.

Ранее Facebook удалил в своих соцсетях три сети аккаунтов из РФ. Причиной стало нарушение политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства.

Всего было удалено 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook, а также 34 профиля в Instagram. Посты в заблокированных аккаунтах были на русском, украинском, английском и арабском языках.