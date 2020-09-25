Три сети российских аккаунтов удалили в Facebook и Instagram

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Американская компания Facebook удалила в своих соцсетях три сети аккаунтов из РФ. Причиной стало нарушение политики "в отношении иностранного или правительственного вмешательства", передает "Газета.ру".

Стало известно, что всего удалили 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook, а также 34 профиля в Instagram. Сообщается, что посты в заблокированных аккаунтах были на русском, украинском, английском и арабском языках.

Как уточнили представители Facebook, тематика постов была посвящена Сирии и Украине, частично Турции, Японии, Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии, Соединенным Штатам и Великобритании.

Основанные на поддельных учетных записях страницы удалось обнаружить и удалить автоматизированными системами Facebook, заключили в компании.

Ранее Facebook запустил сервис коротких видео в Instagram.