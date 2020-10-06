Instagram добавил функцию покупки в сервисе IGTV

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Возможность делать покупки в сервисе длинных видео IGTV появилась у пользователей соцсети Instagram. Об этом компания рассказала в своем аккаунте в Twitter.

В сообщении отмечают, что данная функция доступна везде. По словам операционного директора Instagram Джастина Осовски, позже начнется тестирование возможности совершения покупок в Instagram Reels – сервисе коротких видео, который может конкурировать с китайским приложением TikTok.

Instagram – бесплатное приложение, пользователи которого могут обмениваться фотографиями и видео. Кроме того, сервис располагает возможностями социальной сети, а также позволяет снимать фото и видео с применением к ним фильтров.

Осенние встречи с литераторами проведут в Instagram библиотеки департамента культуры Москвы. Например, в октябре организуют 13 творческих онлайн-бесед.