Instagram добавил функцию покупки в сервисе IGTV

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Фото: depositphotos/2nix
Возможность делать покупки в сервисе длинных видео IGTV появилась у пользователей соцсети Instagram. Об этом компания рассказала в своем аккаунте в Twitter.
В сообщении отмечают, что данная функция доступна везде. По словам операционного директора Instagram Джастина Осовски, позже начнется тестирование возможности совершения покупок в Instagram Reels – сервисе коротких видео, который может конкурировать с китайским приложением TikTok.
Instagram – бесплатное приложение, пользователи которого могут обмениваться фотографиями и видео. Кроме того, сервис располагает возможностями социальной сети, а также позволяет снимать фото и видео с применением к ним фильтров.
Осенние встречи с литераторами проведут в Instagram библиотеки департамента культуры Москвы. Например, в октябре организуют 13 творческих онлайн-бесед.
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