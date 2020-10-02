Раскрыта дата презентации смартфона iPhone 12

Фото: en.letsgodigital.org

Онлайн-ретейлер Tmall объявил, что начнет принимать предзаказы на новые модели iPhone в пятницу, 16 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение в китайской соцсети Weibo.

По мнению аналитиков, эта дата подтверждает прогнозы инсайдеров, которые утверждали, что iPhone 12 будет представлен публике 13 октября.

Компания Tmall также опубликовала фотографии одной из версий нового смартфона. На снимке изображены iPhone 12 Pro Max в красном и синем цветах. Изображение подчеркивает, что у мобильного устройства сохранится блок камер, схожий с iPhone 11.

Ранее СМИ сообщили, что новые iPhone 12 будут продаваться без наушников в комплекте. Такой вывод сделали на основе того, что из описания новой версии операционной системы iOS 14.2 пропало упоминание о прилагаемой гарнитуре.

