В WhatsApp появится новая удобная функция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи WhatsApp вскоре смогут познакомиться с новой функцией мессенджера. Как сообщает Wabetainfo, отправление сообщений с видео станет более удобным.

Уточняется, что в видеоролике, который пользователь решит отправить собеседнику или в чат, можно будет отключать воспроизведение звука. Воспользоваться такой функцией можно будет через значок динамика в левой части экрана.

По словам разработчиков, новая опция может появиться в WhatsApp до конца 2020 года. Сейчас она находится в стадии бета-тестирования.

Ранее менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, как включить "режим невидимки" в мессенджере WhatsApp. Уточнялось, что пользователи приложения могут выбирать из нескольких опций разной степени приватности.