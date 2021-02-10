В Роскачестве предупредили о возможной активизации мошенников в Telegram

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Фото: depositphotos/prykhodov
Замруководителя Роскачества Илья Лоевский предупредил о возможной активизации мошенников в Telegram. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Telegram считается одним из самых технически защищенных мессенджеров в плане передачи информации, однако никакое шифрование не спасет от действий самого пользователя, который поддался на уловки социальной инженерии. Сейчас на фоне массового прихода в Telegram новой аудитории следует ожидать повышенной активизации мошенников", – заявил Лоевский.
Он рекомендовал для безопасного использования мессенджера изучить основные правила цифровой безопасности. Специалист посоветовал скачивать приложение только с официальных платформ, предварительно изучив отзывы, а также не обращать внимание на фейковые сообщения от якобы официальной службы Telegram.
"Если вы хотите безопасно использовать Telegram, нужно знать основные правила цифровой безопасности. Помните, что за вашу цифровую безопасность несете ответственность вы лично, а не онлайн-сервис, которым вы пользуетесь", – заявил Лоевский.
Эксперт добавил, что через мессенджер также не следует платить деньги, скидывать свои платежные данные и пользоваться так называемыми ботами для заработка. Он подчеркнул, что в таких сообществах участились случаи использования мошеннических схем.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что защита конфиденциальности пользователей позволила мессенджеру стать самым скачиваемым приложением в мире. Он отметил, что с момента запуска в 2013 году пользовательская база Telegram ежегодно росла более чем на 40%.
Telegram в январе 2021 года стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире, обогнав TikTok и WhatsApp. Количество скачиваний и установок мессенджера достигло отметки 63 миллиона, что почти в четыре раза больше аналогичных показателей в январе 2020 года.
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