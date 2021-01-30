Роскомнадзор потребовал прекратить передачу данных россиян в Telegram

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Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить незаконно распространять персональные данные граждан России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Основываясь на обращениях от граждан о публикации персональных данных в Telegram, было направлено сообщение о недопустимости и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных", – говорится в сообщении.
Уточняется, что нарушение конфиденциальности может стать угрозой безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе. Данные действия противоречат закону РФ "О персональных данных".
Ранее сообщалось, что представители Tik-Tok, Facebook, Telegram вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных акциях.
В Роскомнадзор вызвали представителей социальных сетей