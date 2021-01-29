Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение гимна РФ

depositphotos/lucidwaters

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России. YouTube наложил такие ограничения под предлогом нарушения авторских прав.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировку платформой YouTube российского гимна они назвали неприкрытым и недопустимым хамством в отношении всех граждан РФ.

"Обращаем внимание российских владельцев каналов, размещающих свой контент на данной платформе, на целесообразность перехода на российские видеохостинги", – говорится в сообщении.

Госдума на пленарном заседании приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Причем это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, таких как Twitter, Facebook и YouTube.

Такая инициатива стала ответной мерой на цензуру в отношении российских СМИ в иностранных соцсетях. Иностранный ресурс, отменивший цензуру, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор. В этом случае генпрокурор по согласованию с МИД сможет отменить решение о мерах.

Ранее Роскомнадзор попросил российские IT-компании создать отечественные видеохостинги из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ. Также служба обратилась к ведущим интернет-компаниям страны с просьбой помочь российским СМИ в их популяризации. Ведомство также потребовало от американской компании Google снять ограничения с агентства Anna News.