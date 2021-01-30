Представителей Tik-Tok, Facebook и Telegram вызвали в Роскомнадзор

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Представители Tik-Tok, Facebook, Telegram вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных акциях.
Как говорится на сайте ведомства, Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей соответствующие письма.
В пресс-службе напомнили, что за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации предполагается штраф до четырех миллионов рублей.
"В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки", – отмечается в сообщении.
Кроме того, законодательство позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления, указали в Роскомнадзоре.
До этого Роскомнадзор предупреждал о недопустимости призывов пользователей к участию в протестах российские и иностранные социальные сети.
После незаконных акций 23 января Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова по факту вовлечения подростков через интернет в совершение противоправных действий.
Ранее стало известно, что в центре Москвы введут ограничения для передвижения пешеходов из-за призывов к участию в несогласованных акциях 31 января.
Соцсети оштрафуют за неудаление призывов к детям выйти на незаконные акции
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