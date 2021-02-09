Дуров назвал главный фактор успеха Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что защита конфиденциальности пользователей позволила мессенджеру стать самым скачиваемым приложением в мире.

"В чем наш секрет? Конфиденциальность", – написал он в своем канале.

Дуров добавил, что в течение последних 7,5 лет Telegram "последовательно защищал конфиденциальность пользователей и регулярно улучшал качество и набор функций наших приложений"

Кроме того, он отметил, что с момента запуска в 2013 году пользовательская база Telegram ежегодно росла более чем на 40 процентов.

По словам программиста, чтобы добиться успеха в любой области следует "оставаться верным своим ценностям" и прилагать целенаправленные усилия в течение длительного периода времени.

Ранее стало известно, что Telegram в январе 2021 года стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире, обогнав TikTok и WhatsApp.

Количество скачиваний и установок мессенджера достигло отметки 63 миллиона, что почти в четыре раза больше аналогичных показателей в январе 2020 года.

Европейская комиссия (ЕК) ранее добавила Telegram и соцсеть "ВКонтакте" в список зарубежных порталов с пиратским контентом.