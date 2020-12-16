Евросоюз внес "ВКонтакте" и Telegram в список сайтов с пиратским контентом

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Европейская комиссия (ЕК) добавила мессенджер Telegram и соцсеть "ВКонтакте" в список зарубежных порталов с пиратским контентом.

Как говорится в отчете ЕК, комиссия получила жалобы от заинтересованных сторон на недостаточные ответные действия Telegram в ответ на сообщения о нарушениях.

При этом, согласно официальным утверждениям мессенджера, в Telegram содержат вредоносный контент и удаляют его в течение 24 часов.

Касательно соцсети "ВКонтакте" отмечается, что у пользователей может быть несанкционированный доступ к книгам, фильмам и телешоу через встроенные видеопроигрыватели. В то же время функция поиска позволяет относительно легко находить контент, нарушающий авторские права, указывается в документе.

Список является информативным и не обладает юридической силой. Перечень дает компаниям сигнал к пересмотру своей политики и усилению борьбы с нарушениями.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор попросил российские IT-компании создать отечественные видеохостинги из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ.