WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от новых правил

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Мессенджер WhatsApp ограничит возможность использования приложения всем, кто не примет новые правила компании до 15 мая.
В частности, WhatsApp заблокирует функцию отправки и чтение сообщений, говорится на сайте технической поддержки компании.
При этом аккаунт не будет удален, а в течение короткого периода времени пользователи даже смогут получать звонки и уведомления.
По данным портала TechCrunch, неактивные аккаунты полностью будут удалены через 120 дней с момента последнего использования.
Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться персональными данными с Facebook.
Отмечалось, что социальная сеть получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей.