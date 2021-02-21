WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от новых правил

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Мессенджер WhatsApp ограничит возможность использования приложения всем, кто не примет новые правила компании до 15 мая.

В частности, WhatsApp заблокирует функцию отправки и чтение сообщений, говорится на сайте технической поддержки компании.

При этом аккаунт не будет удален, а в течение короткого периода времени пользователи даже смогут получать звонки и уведомления.

По данным портала TechCrunch, неактивные аккаунты полностью будут удалены через 120 дней с момента последнего использования.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться персональными данными с Facebook.

Отмечалось, что социальная сеть получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей.