Несогласным с новыми правилами WhatsApp предложат удалить аккаунт

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Разработчики WhatsApp добавили в последнюю версию приложения встроенные уведомления о функциях и новостях, связанных с платформой.

Оповещения будут отображаться в виде всплывающих баннеров со ссылками и кнопками для совершения определенных действий, передает портал WABetaInfo.

Первое уведомление будет связано с изменением способов обработки пользовательских данных в WhatsApp и Facebook, который владеет приложением.

При этом принять обновленную политику в обязательном порядке необходимо всем пользователям. В противном случае несогласным предложат удалить аккаунт.

Отмечается, что новые условия вступят в силу 8 февраля 2021 год, а рассылку оповещений WhatsApp начнет в течение ближайших недель.

Ранее пользователи мессенджера WhatsApp получили возможности для большей кастомизации чата и поиска по стикерам.