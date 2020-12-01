В WhatsApp появились новые функции

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Пользователи мессенджера WhatsApp получили возможности для большей кастомизации чата и поиска по стикерам. Об этом сообщили на YouTube-канале сервиса.

Уточняется, что в WhatsApp появилась возможность выбирать обои для групповых и персональных чатов. Фоновые изображения можно подстраивать под различные режимы.

С помощью ключевых слов или смайлов пользователь может быстро найти необходимый стикер или выбрать его из популярных категорий.

Ранее сообщалось, что пользователи WhatsApp вскоре смогут познакомиться с новой функцией для отправления сообщений с видео. В видеоролике, который пользователь решит отправить собеседнику или в чат, можно будет отключать воспроизведение звука. Воспользоваться такой функцией можно будет через значок динамика в левой части экрана.