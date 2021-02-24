В Telegram появилась функция удаления сообщений в любом чате

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Мессенджер Telegram ввел новую функцию автоматического удаления сообщений в любом чате.

Как говорится в официальном блоге Telegram, также появились временные ссылки для приглашения в группы и каналы.

При этом стали доступны виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона.

"Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено", – говорится в сообщении.

Теперь сообщения автоматически могут удалиться для всех участников чата через 24 часа или семь дней после отправки.

До этого такая функция была доступна только в секретных чатах.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp запретит пользователям отправлять сообщения при отказе от новых правил.