Малоимущим россиянам хотят разрешить бесплатно оформлять банкротство

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Малоимущие россияне смогут бесплатно и без судов оформить банкротство. Такой законопроект планирует внести на рассмотрение в Госдуму депутат Наталья Костенко, сообщает "Парламентская газета".
С 2015 года для того, чтобы обратиться в Арбитражный суд с соответствующим заявлением, требовалось заплатить около 50 тысяч рублей. С 2020 года вступил в силу закон о бесплатной и внесудебной процедуре банкротства. Ей могут воспользоваться все граждане, чей долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей и у которых приставы не нашли имущества для взыскания. Причем имуществом считаются любые доходы, в том числе и пенсии. Таким образом, у части населения просто не оставалось средств к существованию, так как половину из них списывали приставы. Новый законопроект призван эту проблему решить.
Костенко предлагает прописать в законе возможность использования процедуры людьми, чей доход не превышает двукратного регионального прожиточного минимума. Кроме того, поправка должна разрешить малоимущим подавать заявления на процедуру банкротства, не дожидаясь, пока приставы сообщат кредитору об отсутствии у должника имущества.
"Считаю, что вопрос поставлен правильно, нужно поддержать людей с небольшими доходами, которые попали в такую трудную ситуацию", – поддержал инициативу глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отмечает, что иногда люди оказываются в трудной финансовой ситуации не по своей вине: например, поручились за родственника, а те не смогли выплатить кредит, или попались на обман мошенников и сами взяли в долг деньги у банка.
За последний год россияне задолжали банкам больше 20 триллионов рублей. Такого не было уже 7 лет. По мнению экспертов во всем виновата пандемия: кредиты пришлось брать даже тем, кто изначально не испытывал никаких финансовых трудностей.
Россияне задолжали банкам более 20 трлн рублей
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