В Госдуме рассказали о преимуществах дистанционного оформления прописки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дистанционное оформление регистрации по месту жительства и пребывания облегчит жизнь гражданам и улучшит ее качество, заявила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Сегодня идет цифровизация всех государственных и муниципальных услуг, и с июля 2022 года можно будет на сайте госуслуг запросить такую регистрацию, получить конкретную дату и время для прихода и проставления в паспорте соответствующей отметки", – сказала она.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о переводе процедуры регистрации по месту жительства и временного пребывания в электронный формат. Таким образом, оформить временную регистрацию можно будет полностью удаленно. При подаче заявления на регистрацию по месту жительства через сайт госуслуг посетить регистрирующий орган нужно будет только один раз – для проставления соответствующей отметки в паспорте.

Орган учета граждане смогут выбрать в пределах своего городского округа или района.