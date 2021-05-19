В Госдуме рассказали о преимуществах дистанционного оформления прописки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дистанционное оформление регистрации по месту жительства и пребывания облегчит жизнь гражданам и улучшит ее качество, заявила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Сегодня идет цифровизация всех государственных и муниципальных услуг, и с июля 2022 года можно будет на сайте госуслуг запросить такую регистрацию, получить конкретную дату и время для прихода и проставления в паспорте соответствующей отметки", – сказала она.
Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о переводе процедуры регистрации по месту жительства и временного пребывания в электронный формат. Таким образом, оформить временную регистрацию можно будет полностью удаленно. При подаче заявления на регистрацию по месту жительства через сайт госуслуг посетить регистрирующий орган нужно будет только один раз – для проставления соответствующей отметки в паспорте.
Орган учета граждане смогут выбрать в пределах своего городского округа или района.
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