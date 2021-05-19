Регистрацию по месту жительства и пребывания упростят в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 1 июля 2022 года регистрация по месту жительства и месту временного пребывания будет осуществляться в онлайн-формате, следует из постановления, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат", – рассказали в пресс-службе правительства.
В материале отмечается, что по новым правилам для получения прописки будет требоваться только один визит в регистрирующий орган для проставления отметки о регистрации в паспорт. Перед этим заявление необходимо подать с помощью портала госуслуг.
Что касается временной регистрации, ее можно будет оформить полностью дистанционно – по почте или на едином портале.
Дополнительно постановление устанавливает экстерриториальный принцип предоставления услуг: граждане смогут выбрать орган учета в пределах городского округа или муниципального района, а в городах федерального значения – любое профильное подразделение на их территории.
Ранее юрист Наталья Михайлюкова рассказала, к чему должен готовиться собственник при регистрации в своей квартире постороннего человека. Основной риск возникает при желании владельца продать или сдать в аренду свое жилое помещение, уточнила специалист.
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