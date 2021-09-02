Временную регистрацию теперь можно оформить онлайн во всех регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Временную регистрацию теперь можно оформить на портале госуслуг во всех регионах России. Теперь посещать территориальное подразделение МВД не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На портале госуслуг доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что услугу предоставляют свыше 2,5 тысячи подразделений по вопросам миграции.

"Учитывая, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы", – говорится в тексте.

Также на портале госуслуг с 1 июля будущего года можно будет зарегистрировать детей до 14 лет по месту жительства.

"С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что данные изменения будут способствовать повышению качества предоставления государственной услуги по регистрационному учету, сделают ее более удобной для граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета", – говорится в сообщении.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о переводе процедуры регистрации по месту жительства и временного пребывания в электронный формат.

Таким образом, оформить временную регистрацию можно будет полностью удаленно. При подаче заявления на регистрацию по месту жительства через сайт госуслуг посетить регистрирующий орган нужно будет только один раз – для проставления соответствующей отметки в паспорте.

Орган учета граждане смогут выбрать в пределах своего городского округа или района.