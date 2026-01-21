Магнитная буря после мощной солнечной вспышки завершилась на Земле

Фото: depositphotos/vampy1

Завершилась магнитная буря, которая обрушилась на Землю вечером в понедельник, 19 января, после первой в 2026 году солнечной вспышки максимального класса X. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Ученый отметил, что магнитная буря длилась 42 часа, ее максимальный уровень составил G4.7. Он добавил, что 21 января с 15:00 до 18:00 по московскому времени планетарный индекс Kp, который отмечает бурю, впервые стал ниже уровня 5 и достиг 4.33.

По словам Богачева, в этом солнечном цикле было всего 4 бури такого уровня, включая только что прошедшую. Две из них были зафиксированы на Земле 10–11 мая 2024 и 11 октября 2024 года. Третья произошла 12 ноября 2025 года.

Буря началась вечером 19 января. Ночью 20-го она усилилась до уровня G4, однако спустя время упала до G1. Причиной ее возникновения был назван удар облака плазмы от вспышки класса Х, произошедшей 18-го числа и ставшей первой в 2026 году.

Одновременно с ней на Земле впервые за два солнечных цикла началась радиационная буря уровня S4. Поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц. Причем, по уточнению ученых, уровень S5 существует лишь теоретически и за все время наблюдений никогда не был достигнут.