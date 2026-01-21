Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 20:38

Наука

Магнитная буря после мощной солнечной вспышки завершилась на Земле

Фото: depositphotos/vampy1

Завершилась магнитная буря, которая обрушилась на Землю вечером в понедельник, 19 января, после первой в 2026 году солнечной вспышки максимального класса X. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Ученый отметил, что магнитная буря длилась 42 часа, ее максимальный уровень составил G4.7. Он добавил, что 21 января с 15:00 до 18:00 по московскому времени планетарный индекс Kp, который отмечает бурю, впервые стал ниже уровня 5 и достиг 4.33.

По словам Богачева, в этом солнечном цикле было всего 4 бури такого уровня, включая только что прошедшую. Две из них были зафиксированы на Земле 10–11 мая 2024 и 11 октября 2024 года. Третья произошла 12 ноября 2025 года.

Буря началась вечером 19 января. Ночью 20-го она усилилась до уровня G4, однако спустя время упала до G1. Причиной ее возникновения был назван удар облака плазмы от вспышки класса Х, произошедшей 18-го числа и ставшей первой в 2026 году.

Одновременно с ней на Земле впервые за два солнечных цикла началась радиационная буря уровня S4. Поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц. Причем, по уточнению ученых, уровень S5 существует лишь теоретически и за все время наблюдений никогда не был достигнут.

Эксперты предупредили о возможных сбоях в работе электроники из-за магнитной бури

Читайте также


наука

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика