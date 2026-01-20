Форма поиска по сайту

20 января, 15:15

"Роскосмос" опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС из-за вспышки на Солнце

Фото: ТАСС/Олег Артемьев

Повышенные геомагнитные возмущения не повлияли на работу Международной космической станции (МКС). Российский экипаж работает штатно по программе полета, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Ранее СМИ писали об эвакуации экипажа МКС в один из модулей станции во время магнитной бури.

"Эта информация не соответствует действительности", – указали в "Роскосмосе", уточнив, что угрозы здоровью экипажа и безопасности станции нет.

Буря началась вечером 19 января. Ночью 20-го числа она усилилась до уровня G4, однако позже утихла до G1. Причиной ее возникновения стал удар облака плазмы от вспышки класса Х на Солнце, произошедшей 18 января.

Днем 20 января мощность возмущения геомагнитного поля достигла уровня G3. Как утверждали ученые, окончательно магнитосфера Земли успокоится к полудню 21-го числа.

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

