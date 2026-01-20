Фото: depositphotos/vampy1

Сильная магнитная буря снова обрушилась на Землю. Это следует из данных Института прикладной геофизики, которые приводит ТАСС.

Согласно актуальной информации, в настоящее время мощность возмущения геомагнитного поля планеты находится на отметке G3 по пятибалльной шкале.

Буря началась вечером 19 января. Ночью 20-го она усилилась до уровня G4, однако спустя время упала до G1. Причиной ее возникновения был назван удар облака плазмы от вспышки класса Х, произошедшей 18-го числа и ставшей первой в 2026 году.

Одновременно с ней на Земле впервые за два солнечных цикла началась радиационная буря уровня S4. Поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц. Причем, по уточнению ученых, уровень S5 существует лишь теоретически и за все время наблюдений никогда не был достигнут.

