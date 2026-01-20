Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 13:08

Наука

Сильная магнитная буря снова обрушилась на Землю

Фото: depositphotos/vampy1

Сильная магнитная буря снова обрушилась на Землю. Это следует из данных Института прикладной геофизики, которые приводит ТАСС.

Согласно актуальной информации, в настоящее время мощность возмущения геомагнитного поля планеты находится на отметке G3 по пятибалльной шкале.

Буря началась вечером 19 января. Ночью 20-го она усилилась до уровня G4, однако спустя время упала до G1. Причиной ее возникновения был назван удар облака плазмы от вспышки класса Х, произошедшей 18-го числа и ставшей первой в 2026 году.

Одновременно с ней на Земле впервые за два солнечных цикла началась радиационная буря уровня S4. Поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц. Причем, по уточнению ученых, уровень S5 существует лишь теоретически и за все время наблюдений никогда не был достигнут.

Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года

Читайте также


наука

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика