21 января, 20:32

Общество

Путин заявил, что продление работы детсадов поможет женщинам раньше выходить из декрета

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Продление часов работы детских садов и яслей будет способствовать более раннему выходу женщин из декрета, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Президент напомнил, что для женщины после родов важно как можно скорее вернуться на работу и не потерять квалификацию. По словам главы государства, такие меры лежат на поверхности.

"Люди об этом говорят, главное. Вот в письмах, обращениях, на прямой линии тоже об этом говорится. Это реальный вопрос, который волнует людей", – указал Путин.

Также он согласился с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в том, что ясли являются в значительной степени обязанностью и прерогативой регионов и муниципалитетов, но решение демографических проблем считается общенациональной задачей.

"Вопросы, о которых мы сейчас говорим, по большому счету не требуют каких-то огромных вложений со стороны государства. Нужно просто внимательно к этому отнестись", – отметил президент.

Кроме того, Путин попросил Чернышенко и вице-премьера Татьяну Голикову обратить внимание на организацию данной работы и попросил осуществлять постоянный контроль и реагирование.

Семьи с детьми с 1 января 2026 года смогут получать налоговый вычет, указывал ранее Путин. Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы составляют меньше 1,5 прожиточного минимума на человека, из 13% уплаченных 7% будет возвращаться обратно в семью. Новая выплата станет реальным способом поддержки семей с детьми.

