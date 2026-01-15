Экономист Сафонов: выплата второго пособия беременным крайне сложна для бюджета

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий получать одновременно пособие по беременности и уходу за ребенком матерям погодков. Реализуемо ли это предложение и возможно ли ввести выплаты женщинам в декрете после 1,5 года, расскажет Москва 24.

Отказ от части выплат

В Госдуму внесли законопроект, который позволит женщинам получать два декретных пособия одновременно. Инициатива направлена на поддержку матерей, забеременевших во время отпуска по уходу за первым ребенком. Новый законопроект был представлен от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и группы сенаторов.

"Сегодня российские мамы оказываются перед крайне несправедливым выбором: если во время декретного отпуска по уходу за первым ребенком наступает новая беременность, женщина вынуждена отказаться от одного из положенных ей по закону пособий. Чаще всего – от выплат по уходу за первенцем", – отметил Слуцкий.

Авторы инициативы отметили, что одновременная выплата обоих пособий обеспечит матерям стабильный доход в первые годы жизни детей, снизит финансовую нагрузку на семьи и уменьшит потребность в оформлении кредитов.

Ранее партия "Новые люди" также предложила разрешить использовать материнский капитал на семейный туризм по России. По мнению депутатов, такая мера позволит организовать познавательный отдых для всей семьи.

На сегодняшний день средства маткапитала можно направить только на покупку путевок в детские лагеря, имеющие образовательную лицензию, а возможность финансирования совместного семейного отдыха законодательством не предусмотрена.

"Вопрос решается недостаточно"

На сегодняшний день уже есть подвижки в направлении таких выплат, поскольку система допускает получение нескольких пособий в одной семье. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Основной вопрос заключается в критерии нуждаемости: если общий доход семьи превышает установленный порог (как правило, это один или полтора прожиточных минимума на человека), право на выплаты может быть утрачено. Однако уже существуют исключения. Например, денежное довольствие военнослужащего не учитывается при расчете дохода для назначения единого пособия на ребенка. Это показывает, что совмещение разных видов поддержки с гибкими условиями уже заложено в законодательстве", – подчеркнула она.

Таким образом, правовая природа современных пособий уже позволяет реализовать более комплексный подход, когда базовая выплата по уходу за ребенком может дополняться адресными с учетом реальной нуждаемости семьи. Вопрос в том, насколько это финансово осуществимо – необходимо тщательное экономическое обоснование и расчеты. Но юридические предпосылки для такого шага уже созданы, добавила депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Однако, я думаю, что вопрос финансовой поддержки после достижения ребенком 1,5 года сегодня решается недостаточно. Этот момент неоднократно поднимался перед Минтруда, но договоренностей пока не удалось достичь. Однако важный шаг уже сделан: по поручению президента за последний год изменился порядок выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Теперь женщина имеет право получать его, даже если выходит на работу к прежнему или новому работодателю, в том числе в удаленном формате. Это меняет правовую природу пособия, превращая его в более гибкую меру поддержки.

Учитывая это, было бы логично дать женщине возможность получать не только это базовое пособие, но и дополнительную адресную помощь от государства, если суммы недостаточно, отметила парламентарий.

"Критерием мог бы стать уровень нуждаемости, например, чтобы общий доход семьи с учетом пособия не опускался ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения или ребенка. Такой подход уже частично применяется: сегодня и студенты, и никогда не работавшие женщины получают пособие как минимум на уровне прожиточного минимума. Расширение этой практики с учетом реальных потребностей могло бы стать следующим шагом к более эффективной поддержке семей", – пояснила Бессараб.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 добавил, что выплачивать забеременевшим в период декрета женщинам два пособия одновременно – крайне сложная задача для бюджета, как и финансировать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

"Сейчас, конечно, технически это возможно, но выглядит сверхоптимистично, поскольку, в первую очередь, необходимо решить проблемы с текущим, уже существующим периодом до 1,5 года", – сказал он.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Выплаты за этот срок, привязанные к МРОТ, особенно для мам-одиночек, являются небольшими и не обеспечивают достойного уровня жизни. Нужно увеличить их размер и наладить устойчивое, хорошо финансируемое социальное обеспечение на этом этапе. Только после решения этих базовых задач можно всерьез рассматривать расширение оплачиваемого отпуска до 3 лет.

Кроме того, стоит отметить, что мировая практика не знает аналогов оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком после 1,5 года. Это еще раз подчеркивает масштаб финансового бремени, которое ляжет на бюджет в случае реализации подобной инициативы, заключил Сафонов.