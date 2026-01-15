В Росздравнадзоре поддержали установку камер в родильных залах

В России предложили фиксировать процесс родов на видео для безопасности медперсонала и пациентов. Насколько этична и необходима такая мера, разбиралась Москва 24.

"Инструмент прозрачности"

В России могут ввести процедуру обязательной видеофиксации родов. С такой инициативой выступил юрист, правозащитник, председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" Иван Курбаков, сообщило издание "Абзац".

По его мнению, такой подход поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений.

"Видеозапись родов – как инструмент прозрачности и безопасности. Я выступаю за максимально широкое внедрение возможности ведения непрерывной видеозаписи родов по инициативе пациентки", – сказал он.





Иван Курбаков юрист, правозащитник, председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" Однако это должно быть организовано в строгом соответствии с законом о персональных данных. Запись должна храниться на защищенном сервере медучреждения или на специальном носителе, доступ к которому регулируется. Это создает объективную доказательственную базу, защищает как права пациентов, фиксируя возможные нарушения, так и медицинских работников от необоснованных обвинений. Наличие камеры дисциплинирует обе стороны.

Кроме видеофиксации, Курбаков предложил обеспечить право роженицы на одного сопровождающего и пересмотреть больничные правила посещений в послеродовой период. В то же время важно строгое соблюдение медработниками закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" (323-ФЗ), профессионального кодекса медицинской этики и клинических рекомендация Минздрава, заключил юрист.

Инициатива общественника прозвучала на фоне инцидента в новокузнецком роддоме № 1, где в новогодние праздники умерли 9 младенцев. Предварительно, у них была диагностирована внутриутробная либо неонатальная инфекция.

По факту произошедшего были задержаны главврач и исполняющий обязанности завотделением реанимации, а также возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Мамы погибших младенцев признаны потерпевшими, сообщили в суде.

"Серьезное нарушение прав женщин"

Установка камер в зонах возможных критических инцидентов в медучреждениях (например, операционных, родильных залах, приемных отделениях) обсуждается около 10–15 лет. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

"Основная цель – дисциплинировать всех участников процесса: и медицинский персонал, и пациентов. Это может помочь как в случаях ненадлежащего качества помощи, так и при возможном нападении на врачей со стороны обследуемых. Камеры должны обеспечивать общий обзор, а не вести персональную съемку конкретных лиц", – пояснил он.





Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Ключевой вопрос – кто должен иметь доступ к записям. На мой взгляд, его нужно предоставить исключительно Росздравнадзору как надзорному органу, не заинтересованному в сокрытии информации. Для этого необходимы законодательные изменения, устанавливающие ответственность за несанкционированное распространение записей. Тогда специалисты Росздравнадзора, утвержденные приказом, смогут просматривать материалы и передавать их по запросу правоохранительным органам или страховым компаниям (с соблюдением врачебной тайны).

По словам эксперта, предоставление доступа главврачам или региональным министерствам здравоохранения может быть нежелательным из-за риска конфликта интересов и возможных попыток скрыть нарушения. Росздравнадзор же, как независимый контролер, сможет объективно оценивать ситуацию.

"Такой подход позволит решать конкретные случаи. Например, если роженица жалуется на применение запрещенного приема Кристеллера (искусственного выжимания плода через давление акушера на дно матки. – Прим. ред.), эксперт страховой компании может через Росздравнадзор получить соответствующий фрагмент записи для проверки. Кроме того, систематический просмотр записей самим ведомством станет инструментом профилактики: выявляя нарушения на ранней стадии, надзорный орган сможет оперативно предупреждать руководство медучреждений и требовать исправления ситуации", – добавил специалист.

Однако акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с Москвой 24 назвала предложение общественников "неэтичным" и сказала, что ни к чему хорошему такая инициатива не приведет.

"Подглядывать за работой медицинского персонала неправильно. Постоянное ощущение, что на тебя смотрят, ставит врачей и акушерок в позицию обороняющихся, априори дискредитируя их, хотя должна действовать презумпция невиновности", – пояснила она свою позицию.

Кроме того, по мнению специалиста, записи могут быть использованы избирательно – например, против медиков, критикующих руководство.

"Я не слышала, чтобы подобная практика была широко внедрена где-либо в мире. С точки зрения формальной логики в этом может быть какой-то смысл, но на деле мы показываем, что не доверяем всему акушерскому сообществу, заставляя его постоянно оправдываться", – добавила акушер.





Любовь Ерофеева акушер-гинеколог Это также серьезное нарушение прав женщин. Родильный зал – интимная зона, и сами процедуры вызывают дискомфорт и стресс. Уровень тревожности пациенток и без того высокий: многие женщины годами избегают профилактических приемов у гинеколога из-за стеснения и неловкости. Видеонаблюдение только усугубит эту проблему, поэтому инициатива мне категорически не нравится.

По словам эксперта, подобные разговоры уже были: в частности, когда предлагалось установить видеокамеры в кабинетах каждого врача для безопасности пациентов и медиков. Тогда общество возмутилось, и от инициативы отказались. Вероятно, и в этом случае стоит прислушаться к голосу разума и этики, заключила Ерофеева.

