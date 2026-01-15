Акушер-гинеколог Ерофеева назвала неэтичной инициативу о видеосъемке во время родов

Фото: depositphotos/mathom

Инициатива о ведении видеосъемки во время родов является неэтичной, заявила Москве 24 акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

С такой идеей в беседе с изданием "Абзац" ранее выступил юрист, правозащитник, председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" Иван Курбаков. По его мнению, это позволит обеспечить безопасность и пациентов, и медицинских сотрудников.

"Однако это должно быть организовано в строгом соответствии с законом о персональных данных. Запись должна храниться на защищенном сервере медучреждения или на специальном носителе, доступ к которому регулируется", – говорил юрист.

В свою очередь, Ерофеева отметила, что такая инициатива "ни к чему хорошему" не приведет. По ее мнению, ощущение "подглядывания" за медицинским персоналом поставит врачей и акушерок в позицию обороняющихся. Это автоматически их дискредитирует, хотя должна действовать презумпция невиновности.

"Кроме того, такие записи могут быть использованы избирательно, например против специалистов, критикующих руководство. Я не слышала, чтобы подобная практика была широко внедрена где-либо в мире", – подчеркнула специалист.

Она добавила, что с формальной точки зрения в такой идее есть смысл, однако она также показывает недоверие к акушерскому сообществу, заставляя его постоянно оправдываться.

Помимо этого, съемка является нарушением прав женщин, поскольку родильный зал – интимная зона, а процедуры вызывают стресс и дискомфорт.

Ерофеева указала на то, что у пациенток достаточно высокий уровень тревожности, а многие женщины избегают профилактических приемов у гинеколога, так как ощущают неловкость и стеснение. Видеонаблюдение только усугубит эту проблему.

"Подобные разговоры уже были – например, о видеокамерах в кабинетах каждого врача для "безопасности" пациентов и медиков. Тогда общество возмутилось, и, как я понимаю, от идеи отказались. Думаю, и в этом случае стоит прислушаться к голосу разума и этики", – заключила врач.

Инициатива о видеосъемке во время родов возникла после того, как в новогодние праздники роддоме № 1 в Новокузнецке скончались девять младенцев. По данным СМИ, у детей выявили внутриутробные или неонатальные инфекции.

По факту случившегося возбудили два уголовных дела. Главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от своей должности, а затем задержали вместе с исполняющим обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Алексеем Эмихом.

Кроме того, следователи начали проверку сообщений о ненадлежащем оказании медпомощи в этом роддоме, которые обнаружились в ходе мониторинга Сети. Случаи нарушений в лечении пациенток датировались 2018, 2021 и 2024 годами.

