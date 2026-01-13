13 января, 18:52Политика
В ГД призвали провести проверку всех роддомов в РФ после трагедии в Новокузнецке
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой проверить условия оказания медпомощи новорожденным во всех родильных домах России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.
В частности, парламентарий просит провести комплексный аудит систем жизнеобеспечения младенцев и условий их содержания, дать оценку протоколам наблюдения и оказания помощи, разработать и внедрить механизмы мониторинга и контроля за качеством медпомощи в перинатальных учреждениях.
Инициатива была озвучена после того, как стало известно о гибели младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка. По данным правоохранителей, в учреждении погибли 9 новорожденных. СМИ писали, что у всех детей, скончавшихся в роддоме, диагностировали внутриутробную либо неонатальную инфекцию.
По факту случившегося возбудили уголовные дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Главврач больницы Виталий Херасков был временно отстранен от должности.
Вместе с тем губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям. Роспотребнадзор также направил в город группу сотрудников центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских организаций для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований.
Позже глава СК России Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства.
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию роддоме в Новокузнецке