Акушер Ерофеева прокомментировала тренд на роды с диджеем

Необычная услуга "диджей на роды" появилась на одном из сервисов объявлений в Сети. Поможет ли персональная "дискотека" расслабиться в роддоме, расскажет Москва 24.

Родить под любимый трек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Сети завирусилось объявление от выездного диджея, который предлагает будущим мамам встретить своих малышей в роддоме "с шумом и танцами". Музыкант отметил, что может играть в стилях техно, хаус, прогрессив-хаус, дип-хаус, органик-хаус и даунтемпо. Причем на роды диджей выезжает с собственным оборудованием, и у него заготовлены сеты длительностью от двух до 12 часов.



выездной диджей Категорически не играю попсу, извините!

В целом роды под музыку набирают популярность среди будущих мам в России. Например, несколько дней назад в соцсетях появился плейлист с треками, который один из роддомов предлагает пациенткам. Например, учреждение включило в список песен композиции Михаила Боярского ("Спасибо, родная"), группы "Любэ" ("Прорвемся"), ANNA ASTI ("Царица") и Джастина Бибера (Baby). Также будущие родители могут предложить и свои любимые треки.

"Такую возможность женщины используют достаточно часто. Она доступна и в контрактных боксах, и на бесплатных родах. Разница состоит лишь в том, что платные боксы оборудованы голосовым помощником, в других боксах можно использовать только свое оборудование", – отметили в пресс-службе Балашихинского родильного дома.

Сотрудники учреждения добавили, что многие женщины рожают под композиции Rammstein и группы "Король и шут".

Музыка не мешает?

В целом музыка, безусловно, способствует более легким родам, ведь любое отвлечение идет будущей маме на пользу, заявила в беседе с Москвой 24 акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина.

"Врачам музыка не мешает, ведь они уже ко всему привыкли. Каждая роженица делает все для своего комфорта. Часто женщины рожают при свечах, музыке и в темноте", – отметила эксперт.

При этом насколько для женщины будет комфортно присутствие незнакомого человека (например, диджея), должна определять сама будущая мама.

Милютина напомнила, что также расслабиться помогает доула – специальная помощница, которая делает массаж, показывает, как правильно дышать во время схваток, и оказывает дополнительную моральную поддержку.

Психолог и писательница Татьяна Мужицкая в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что в целом помочь женщине справиться с родами может любой способ.

"Да, музыка помогает обоим родителям добиться ресурсного состояния – спокойного, уверенного, не тревожного. Но в целом все что угодно может помочь, если мама и папа заранее себя убедят в том, что определенный способ окажет на них положительный эффект. Это происходит из-за того, что они заранее программируют себя на благоприятный исход", – подчеркнула она.

Также успокоиться помогает предварительное посещение курсов для будущих родителей, где можно детально подготовиться к предстоящему событию.



Татьяна Мужицкая психолог и писательница Если отрепетировать любой процесс, то отпустить переживания поможет все что угодно. Если когда-то женщина убедит себя в том, что, например, запах овоща способствует ее спокойствию, то у нее выработается условный рефлекс, и, понюхав условно морковь, она перестанет тревожиться.

В свою очередь, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева напомнила, что все присутствующие на родах должны доказать, что абсолютно здоровы.

"Родильный дом – учреждение с очень строгими санитарно-гигиеническими и антисептическими правилами. Тем людям, которые хотят присутствовать на родах, необходимо принести справку от врача, которая подтвердит, что присутствующие не имеют инфекционных заболеваний", – сказала она.

Врач также подчеркнула, что процесс родов является довольно тяжелой работой для женщины, и она должна слушаться медиков и не отвлекаться ни на что. Если будущие родители все-таки захотят пригласить в роддом диджея, Ерофеева рекомендовала ему работать, находясь в другой комнате, а музыку проигрывать дистанционно через колонки. Однако композиции не должны звучать громко, так как ребенок может испытывать физический дискомфорт, ведь его центральная нервная система еще только начинает адаптироваться к внешнему миру, заключила эксперт.