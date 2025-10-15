Эксперт Маремпольская объяснила, почему мужчины после 40 лет выбирают женщин моложе

Больше половины россиян считают приемлемой разницу в возрасте между партнерами в 5–10 лет, показал опрос. Действительно ли в любви важно придерживаться возрастных рамок и чем может быть опасен выход за них, разбиралась Москва 24.

Большая разница

67% опрошенных ВЦИОМ россиян считают, что разница в возрасте между партнерами для отношений и брака не должна превышать 5–10 лет. Только 20% сказали, что этот показатель в отношениях не имеет никакого значения. Минимальное же количество опрошенных (3%) одобрило возрастной разрыв в более чем 15 лет (еще 7% назвали его допустимым).

При этом большинство россиян (78%) считают нормальной ситуацию, когда в паре именно мужчина старше женщины на 15–20 лет. Неприемлемо это лишь для 16% респондентов. Однако в обратной ситуации, где мужчина моложе, за высказались 13% опрошенных. Такие отношения нежелательны, но допустимы для 46%, а совсем неприемлемы – для 33%.

Как отмечают эксперты, женщины чаще считают разницу в возрасте партнеров свыше 10 лет проблемной. В то время как почти для каждого второго мужчины (43%) это скорее не является препятствием к построению отношений.



из результатов опроса ВЦИОМ Для мужчин молодая партнерша – символ статуса, власти, тогда как для женщины в любой ситуации это репутационный риск: общество скорее обвинит ее или в расчете, или в несерьезности.

Кроме того, мужчины в целом, по мнению экспертов, более склонны заводить отношения с женщинами младше себя. Не против такого варианта 35% респондентов. В то время как 82% опрошенных дам исключают отношения с партнером помладше. По мнению социологов, это подтверждает наличие культурного стереотипа о том, что союз, в котором мужчина старше, а женщина моложе, считается нормой.

При этом опрос показал, что к разнице в возрасте партнеров наиболее толерантны миллениалы – те, кто родился в период с 1980 по 2000 год. В свою очередь, зумеры на этот счет придерживаются иного мнения. 42% назвали допустимым возрастной разрыв в 5 лет, а еще 28% – в 10.

Возрастная арифметика

По мнению психолога-психотерапевта Дмитрия Евстигнеева, то, что большинство россиян положительно относятся к разнице в возрасте до 10 лет, отражает не просто социальную норму, а глубинную потребность в поколенческой синхронности.

"Такие партнеры, как правило, имеют общий культурный код, схожие взгляды на жизнь и находятся на сопоставимых этапах психофизиологического развития, что создает прочный фундамент для взаимопонимания", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Однако с клинической точки зрения само понятие "идеальная разница в возрасте" – миф. Успех союза определяется не цифрой в паспорте, а психологической зрелостью партнеров и совпадением их жизненных векторов.

Ключевыми объединяющими факторами психолог назвал общие ценности, эмоциональный интеллект и способность вести конструктивный диалог. При этом эксперт отметил, что, если разница в возрасте превышает 15–20 лет, риски возникновения серьезных проблем растут достаточно быстро.

"В моей практике такие пары чаще всего сталкиваются с тремя ключевыми трудностями. Во-первых, это ролевая путаница и дисбаланс власти. Возникают отношения по модели "родитель – ребенок", где старший партнер доминирует опытом и ресурсами, подавляет развитие младшего, убивает равноправное партнерство", – пояснил Евстигнеев.

Вторая трудность связана с асинхронностью жизненных этапов. Здесь конфликт возникает из-за несовпадения потребностей в активности, карьере, рождении детей и отдыхе.

"Когда один полон сил и жаждет открытий, другой уже стремится к покою, и найти здесь компромисс без жертв практически невозможно. Это самая болезненная точка", – считает психолог.

В-третьих, важно учитывать будущий физиологический разрыв. Со временем разница в состоянии здоровья и уровне энергии становится критической, что может трансформировать партнерские отношения в союз "пациент – сиделка", отметил эксперт.

Также свою роль может сыграть социальное давление и изоляция. Осуждение со стороны родственников и друзей ("он тебе в отцы годится", "она с тобой из-за денег") создает мощный внешний стресс, который истощает внутренние ресурсы пары, напомнил психолог.



Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Практика показывает, что наиболее гармоничные и стабильные союзы чаще всего формируются при разнице в возрасте до 7 лет. Этот диапазон позволяет партнерам оставаться "людьми одного поколения", но при этом дает небольшой люфт в опыте, который может взаимно обогащать.

При этом Евстигнеев напомнил, что фундамент крепкой семьи – это всегда взаимное уважение, общие цели и готовность работать над отношениями, а не возрастная арифметика.

Клинический психолог Татьяна Маремпольская в разговоре с Москвой 24 отметила, что зачастую построить хорошие семейные отношения удается ровесникам.

"И это несмотря на то, что девочки в школе, как правило, опережают мальчиков – эволюционно заложено, что мозговые центры у них быстрее развиваются. Примерно к 20 годам мальчики догоняют", – отметила эксперт.



Татьяна Маремпольская клинический психолог Однако в ситуации, когда мужчина старше, есть свои плюсы, ведь он в отношениях воспринимается старшим партнером – лидером, защитником, добытчиком. Хотя здесь все индивидуально, и молодые парни бывают более зрелыми и мужественными, чем те, кто старше.

Вместе с этим Маремпольская отметила, что нередко мужчины после 40–45 начинают засматриваться на женщин сильно моложе – 25–30 лет. Это связано с началом климактерических расстройств, под влиянием которых хочется вернуть ощущение молодости за счет более юной партнерши.

По мнению психолога, такие отношения скорее нацелены не на брак и рождение детей, а считаются больше психосексуальными. К тому же, как показывает практика, мужчинам в этом же возрасте интеллектуально более интересно с женщинами, которые старше их на 4–5 лет.