Две трети россиян допустили разницу в возрасте в 10 лет между партнерами

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Две трети россиян (67%) допускают разницу в возрасте между партнерами в браке не более 5–10 лет, выяснилось в результате опроса ВЦИОМ, на которые ссылается РБК.

При этом пятая часть (20%) респондентов считают любую разницу в возрасте несущественной. Еще 7% опрошенных назвали допустимым разрыв в возрасте супругов в 15 лет. Более значительную разницу одобрили лишь 3% участвовавших в исследовании россиян.

Специалисты считают, что разница между партнерами в 15–20 лет воспринимается большей частью опрошенных граждан скорее как проблема, чем как норма. Меньше всего одобряющих такой разрыв среди старшего поколения.

Уточняется, что 23% опрошенных назвали нормальной ситуацию, когда в паре мужчина старше женщины на 15–20 лет, а еще 55% – допустимой, но нежелательной. В случае если женщина старше мужчины на 15–20 лет, процент одобрения оказался ниже – нормальным это считают лишь 13% респондентов, а допустимым – 46%.

Кроме того, 51% женщин считают приемлемой разницу между партнерами в 10 лет и видят проблему в большом расхождении в возрасте. Мужчины же уделяют этому аспекту меньше внимания. В частности, 45% из них видят разницу в возрасте в 15–20 лет как проблему, но 43% не считают это чем-то плохим.

В своих выводах социологи указали, что для мужчин молодая жена скорее "символ статуса и власти", тогда как женщины расценивают более взрослого партнера как репутационный риск и сталкиваются со страхом быть обвиненной в браке по расчету или несерьезности.

При этом исследование показало, что женщины чаще допускают брак со старшим партнером. Вместе с тем 82% респонденток исключили отношения с мужчиной младше себя. 60% мужчин тоже заявили, что не согласны на такой вариант, но 35% – допустили его.

Также опрос показал, что молодое поколение считает для себя неприемлемым вариант вступить в отношения с партнером, если есть разница в возрасте в любую сторону.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров подчеркнул, что в российском обществе интенсивно меняются отношения между полами. Фактически исчез статус "главы семьи", почти нет разницы между так называемым гражданским и официальным браками, а также практически отсутствует негативное отношение к разводам и "серийным" бракам.

"Но некоторые элементы традиционной модели еще сохраняются. Среди них – спокойное отношение к союзу, где мужчина старше женщины. И наоборот, критическое отношение к союзу, где женщина старше мужчины", – добавил Федоров.

При этом он допустил, что этот тренд также в итоге изменится и россияне станут воспринимать существование подобных пар более спокойно.

Ранее в столице заработал проект, помогающий мирно разрешить конфликтные ситуации при разводе. Теперь супружеские пары, обратившиеся в центры госуслуг "Мои документы" для расторжения брака на основании совместного заявления, смогут получить бесплатную консультацию медиаторов.

При подаче совместного заявления на развод горожанам, не имеющим несовершеннолетних детей, будут выдавать информационные материалы. Также каждой паре город предоставляет поддержку специалистов.

