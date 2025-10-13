Депутат Бессараб: обязательная медиация при разводе потребует серьезных затрат бюджета

В России может появиться обязательная примирительная процедура для супругов, решивших расторгнуть брак. Как это может помочь в сохранении отношений, расскажет Москва 24.

"Человек, который помогает договориться"

Примирительная процедура при расторжении брака должна стать обязательной, особенно для семей с детьми. Таким мнением поделилась первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщал о разработке законопроекта, предусматривающего обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака. По его словам, опытный специалист способен "вправить мозги" партнерам ради сохранения семьи. Сам документ предполагает введение обязательной досудебной примирительной процедуры по делам о расторжении брака, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов.

"Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной", – заявила парламентарий.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Медиатор – это тот человек, который помогает договориться.

Депутат также добавила, что это особенно актуально для семей, в которых есть дети. При этом глобальная задача инициативы – "чтобы разводов стало меньше, а крепких семей – больше".

Буцкая отметила, что в Москве уже функционирует сильная служба медиации, где по итогам бракоразводного процесса создается "практически паспорт семьи", в котором прописаны все нюансы касательно детей.

"Медиатор слышит одну сторону, слышит другую сторону и делает так, что эти две стороны могут договориться. И в результате, даже если семья не сохранится, они не станут врагами", – пояснила первый зампред комитета ГД.

При этом председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила в беседе с телеканалом "360", что средства на медиацию будут предусмотрены в бюджете страны.

"С людей никто никаких денег брать не будет. Слухи о том, что медиатору придется платить, не соответствуют действительности", – заверила она.

Это уже не первое предложение, направленное на снижение числа разводов в России. Например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проработать дополнительные меры для сохранения целостности семей. Также сенатор Иван Евстифеев предлагал не только программы медиации и психологической помощи парам, но и обращал внимание на снижение количества разводов после повышения госпошлины за расторжение брака.

"Эта положительная динамика показывает, что материальная мотивация тоже играет определенную роль, определенный тормоз, побуждая супругов приложить больше усилий для сохранения семьи", – сказал сенатор.

Он также попросил провести всесторонний анализ статистики, подтверждающей снижение количества разводов в стране.

"Мера не должна быть тотальной"

Любая инициатива, направленная на сохранение семьи, заслуживает пристального внимания. Однако здесь необходим разумный и взвешенный подход, сказала Москве 24 член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Если обратиться, например, к практике Италии, где раньше развод затягивался на три года, то обязательность примирительных процедур и увеличение сроков развода зачастую приводят к парадоксальному результату. Семьи в конечном итоге все равно распадаются, но к моменту официального расторжения брака успевают завести новых партнеров и детей. То есть коренная проблема не решается", – отметила парламентарий.





Светлана Бессараб член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов С другой стороны, если существует даже малейшая гарантия сохранения семьи и сами супруги изъявляют желание пройти психологические консультации, чтобы разобраться в своих проблемах, то предоставить им такую возможность было бы прекрасной идеей.

По словам Бессараб, ключевым условием в этом вопросе является качество оказываемой помощи.

"Нужны подготовленные медиаторы и грамотные психологи. Те, кто прошел двух-трехмесячные курсы, вряд ли смогут оказать семье реальную поддержку в сложной ситуации", – подчеркнула депутат.

По ее мнению, реализация инициативы может потребовать серьезных финансовых вложений из бюджета. Возлагать эти расходы на сами семьи, обязывая их предоставлять справки об оплате, она посчитала неправильным. При этом депутат выступила за добровольность процедуры.

"Эта мера не должна быть тотальной и применяться ко всем без разбора. Считаю, что процедура должна оставаться добровольной. Мы же не заставляем пары проходить психологическое освидетельствование перед вступлением в брак, так почему оно должно стать обязательным при его расторжении?" – заключила депутат.

Клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Москвой 24 отметил, что зачастую главная задача медиатора – не сохранить брак любой ценой (порой спасать просто нечего), а управлять процессом диалога между супругами на этапе, когда отношения подошли к финалу.





Станислав Самбурский клинический психолог Медиатор нужен как фигура, не занимающая чью-либо сторону, а помогающая перевести общение из эмоционального и реактивного состояния, когда люди говорят на языке претензий и гнева, в конструктивный диалог. Это развитие коммуникативной компетенции – способности слышать другого, понимать свои чувства, но говорить из уважения, а не накопившейся боли.

"Самое важное – перевести реактивное общение в диалог не ради победы, а для достижения взаимопонимания", – добавил Самбурский.

По его мнению, работа медиатора особенно важна, если в семье есть дети. Для ребенка страшнее не сам развод, а то, что родители в этом процессе превращаются в противников, объяснил специалист.

"На практике после примирительных встреч часть пар действительно сохраняет отношения. Но в большинстве случаев медиатор выполняет другую, не менее важную задачу – помогает расстаться без эмоциональных руин и чувства, что тебя бросили. Это про зрелость – способность отпустить бывшего партнера без ненависти и начать новую жизнь с пониманием, что история просто закончилась", – добавил он.

В конечном итоге это нужно, чтобы бывшие партнеры "не выдергивали" друг у друга детей и не действовали из мести, заключил Самбурский.

