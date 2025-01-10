В Москве парам при разводе предложат бесплатную консультацию медиатора

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В Москве заработал проект, помогающий мирно разрешить конфликтные ситуации при разводе. Теперь супружеские пары, обратившиеся в центры госуслуг "Мои документы" для расторжения брака на основании совместного заявления, смогут получить бесплатную консультацию медиаторов.

Проект стартовал еще летом 2024 года в восьми флагманских офисах "Мои документы" в качестве пилотного. Уже к сегодняшнему дню инициативу расширили на все центры госуслуг.

Так, при подаче совместного заявления на развод горожанам, не имеющим несовершеннолетних детей, будут выдавать информационные материалы. Также каждой паре город предоставляет поддержку специалистов Центра медиации и социально-правовой помощи, рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Благодаря этому супруги смогут посмотреть на ситуацию с нового ракурса, принять семейную реорганизацию или, возможно, остаться вместе. Однако, как подчеркнули в ведомстве, окончательное решение о подключении медиаторов к разрешению конфликтной ситуации остается за супругами.

Такая возможность будет сохраняться в течение месяца после подачи соответствующего заявления. При этом медиаторы помогут не только с психологическими вопросами, но и смогут решить юридические.

В департаменте уточнили, что для каждого случая будет использован индивидуальный подход, например совместные или раздельные сессии, групповая работа, возможно привлечение психолога для коррекции стрессовых состояний. Сам процесс медиации построен на конфиденциальности и добровольности, являясь при этом безопасным методом урегулирования конфликта.

Москвичи с детьми, в свою очередь, могут обратиться к медиаторам столичных семейных центров. Специалисты в таком случае помогут защитить интересы детей и сохранить теплые отношения.

Между тем соотношение количества разводов и заключаемых браков в России достигло максимальных значений: 8 из 10 браков в РФ распадались по итогам первого полугодия. Таким образом, Россия вышла на третье место в мире по числу разводов.

Для решения проблемы уменьшения значимости института официального брака и семьи, по словам советника гендиректора ВЦИОМ Елены Михайловой, в стране запущен проект "Семья".

Кроме того, в июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, который увеличивает госпошлины за разные юридически значимые действия с 2025 года. Так, выплаты за расторжение брака, если у супругов нет общих детей и они разводятся при взаимном согласии, выросли с 650 до 5 000 рублей.

