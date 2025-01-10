Депутат Иванов призвал открыть в России больше ЗАГСов во избежание очередей

Фото: depositphotos/belchonock

Чтобы молодые россияне чаще заключали браки, в стране необходимо открыть больше МФЦ и ЗАГСов, заявил депутат Брянской областной думы и председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов. В беседе с News.ru он обратил внимание, что длительные очереди для записи на регистрацию становятся одной из главных проблем для молодоженов.

Так, по словам парламентария, иногда пары вынуждены ждать регистрации брака от 3 до 12 месяцев. При этом в современном мире такой длительный период между предложением и свадьбой становится неприемлемым, поскольку молодые люди стремятся начать совместную жизнь как можно скорее, подчеркнул Иванов.

Другой значительной проблемой депутат назвал финансовые затраты на регистрацию. Зачастую церемонии в красивых помещениях могут стоить от 20 до 50 тысяч рублей, отметил он, подчеркнув, что данная сумма часто является значительной для бюджета молодых пар.

При этом открытие новых центров в густонаселенных районах города или там, где фиксируется особенно широкий поток желающих вступить в брак, могло позволить сократить время ожидания. Также Иванов призвал разработать единые тарифы на регистрацию брака для всех ЗАГСов, учитывая при этом финансовое состояние молодых семей. Кроме того, парламентарий счел необходимым рассмотреть возможность предоставления льгот или субсидий для тех, кто вступает в брак.

В настоящий момент в Москве для новобрачных открыты двери десяти дворцов бракосочетания, два из которых работают ежедневно, а Грибоедовский ЗАГС с июня по сентябрь – круглосуточно. В помещениях, где проходят церемонии бракосочетания, регулярно проводится обновление, рассказал ранее Сергей Собянин.