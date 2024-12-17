Депутат Милонов предложил запретить брачным агентствам брать деньги с россиянок

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Для россиянок услуги брачных агентств должны быть бесплатными. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

"Мужик хочет искать – пусть платит, если он по каким-то причинам не способен сам найти невесту. Женщинам же – бесплатно должно быть", – подчеркнул он.

Такое предложение парламентарий высказал в ответ на схему выманивания денежных средств у пользовательниц сайтов знакомств. Молодой мужчина пишет женщине письмо, после чего переводит ее на менеджера, который приглашает ее в брачное агентство.

Там девушкам говорят, что вышеуказанный кавалер им не подходит, и предлагают заключить договор на поиск "идеального жениха" за внушительную сумму денег. Далее женщинам предлагают дорогостоящие дополнительные услуги по советам психолога, визажиста и других специалистов.

Между тем самой популярной датой для заключения брака в Москве в 2025 году стало 25 мая. В этот день хотят заключить брак около 500 пар. Из-за большого спроса принято решение открыть в этот день дворцы бракосочетания. Пожениться в "красивую" дату можно будет и на выездных площадках проекта "Новые адреса счастья".

