В Санкт-Петербурге девушка получила предложение руки и сердца в зале суда

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Девушке по имени Забава, у которой полицейские обнаружили кокаин, сделали предложение в зале районного суда Санкт-Петербурга, где рассматривалось ее дело. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

По словам Лебедевой, в сентябре Забава вместе со своим молодым человеком по имени Стас приехала из Туапсе в Петербург, чтобы обсудить свадьбу. Когда пара гуляла по Васильевскому острову, мужчина решил, что они случайно встретили бывшего девушки. Тогда Стас достал муляж гранаты, чтобы объясниться с бывшим ухажером Забавы.

"Возник конфликт, а потом Стас понял, что обознался. Вроде как конфликт был исчерпан, но тут подъехала полиция... Стаса отпустили, у него-то муляж, а вот у Забавы нашли 88 граммов кокаина", – поделилась Лебедева.

В результате девушку обвинили в покушении на незаконный оборот наркотиков (часть 3 статьи 30, пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). 31 октября в Василеостровском районном суде прошло первое заседание по ее делу.

"Стаса допрашивали в качестве свидетеля. При допросе мужчина вспомнил, из-за чего, собственно, оказался в Санкт-Петербурге и прямо в процессе сделал Забаве предложение. Забава заплакала и закивала головой, очевидно, согласилась", – поделилась глава судебной пресс-службы.

Ранее двадцатитрехлетняя жительница Тюмени Регина, попавшая в аварию и избежавшая серьезных травм, получила предложение руки и сердца от возлюбленного сразу после ДТП. Инцидент случился на мосту "Стрела" в Тюмени. Водитель грузового автомобиля, перевозивший ларек с фруктами, задел трос, из-за чего упали два фонарных столба. Один из них пробил насквозь крышу "Лады Гранты", за рулем которой была Регина.

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